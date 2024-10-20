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Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году

Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:30 Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передает официальный сайт городского акимата.

"Ознакомился с ходом строительства учебных заведений. До конца года планируем открыть еще 9 школ. По поручению главы государства в столице реализуется нацпроект "Комфортная школа". В рамках данного проекта в период с 2024-2025гг будет построено 24 школы нового формата. С учетом школ, которые мы откроем до конца года, общее количество сданных комфортных школ составит 17", – написал Женис Касымбек в Instagram.

Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:30

Фото: акимат Астаны

По его словам, в сентябре было открыто 15 школ.

Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:30

Фото: акимат Астаны

"Девять из них — в рамках проекта "Комфортная школа". До конца года откроем еще 9 школ, восемь из них — тоже в рамках нацпроекта. Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены. Эти учебные заведения позволят решить вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения в 3 школах", – подчеркнул аким.
Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:30

Фото: акимат Астаны

В 2025 году планируется построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ. В строительство учебных заведений также привлекли частные инвестиции.

Рекордное количество школ сдадут в Астане в текущем году, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 18:30

Фото: акимат Астаны

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