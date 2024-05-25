Рекордное количество школ строят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram поздравил учащихся и учителей с завершением учебного года и рассказал о строительстве новых школ в городе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Аким сообщил, что в столице на данный момент строят 32 школы, 23 из них планируют сдать до конца года.

Фото: акимат Астаны

"В школах прошли классные часы, дети вышли на каникулы. Поздравляю учащихся, родителей и учителей с завершением учебного года! Учитывая, что ежегодно в первый класс приходят более 20 тыс. учеников, в разы увеличили количество новых школ. На данный момент ведем строительство 32 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них до конца года планируем завершить строительство рекордного количества школ. Это 23 школы почти на 64 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 15 школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" (Есиль – 6, Нура – 4, Алматы – 3, Сарыарка – 2), еще 5 госшкол (Нура – 2, Байконыр – 2, Алматы – 1), 3 частные (Есиль – 2, Алматы – 1)".

Фото: акимат Астаны

В начале нового учебного года планируется завершить строительство 12 школ почти на 32 тыс. ученических мест (в 2 смены). Это 8 школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа:

район Есиль – 3 школы на 7800 ученических мест в 1 смену – ул. Орынбор и № 37 ЖК "SOHO", пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497, ул. Кабанбай батыра и Сыганак, ЖК "Поколение";

район Нура – 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену – ул. Толе би/ уч. 57 ЖК "Зеленый квартал"; ул. Е127, Е368, Е418, Е535 (Кургальжинская трасса);

район Сарыарка – 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену – ул. С-189 д/массив "Земляничная", ЖМ Коктал;

район Алматы – 1 школа на 600 ученических мест в 1 смену (ул. А. Байтұрсынұлы, № 9).

Фото: акимат Астаны

Еще три госшколы в районах Байконыр и Нура:

в районе Байконыр школа № 12 и новый корпус на территории школы-лицея №27;

в районе Нура – новый корпус на территории школы-гимназии №17;

еще одна частная школа в районе Есиль (проспект Ұлы дала, ЖК "Арнау".

Фото: акимат Астаны

"Таким образом, за счет 23 новых школ планируем решить вопросы в шести школах с трехсменным обучением и еще в 9 школах с переуплотненным режимом обучения", – сообщил аким столицы.