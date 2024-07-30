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Синоптики рассказали, какими будут первые дни августа в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какими будут первые дни августа в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:06 Фото: freepik
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 31 июля по 2 августа 2024 года – корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

В Астане:

  • 31 июля – переменная облачность, днем – небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С;
  • 1 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С;
  • 2 августа – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

В Алматы:

  • 31 июля – переменная облачность, ночью и утром – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный, 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С;
  • 1 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С;
  • 2 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

В Шымкенте:

  • 31 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С;
  • 1 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем сильная жара +39+41°С;
  • 2 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

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О погоде в Казахстане на 30, 31 июля и 1 августа 2024 года можете узнать по ссылке.

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