Синоптики рассказали, какими будут первые дни августа в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: freepik

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 31 июля по 2 августа 2024 года – корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

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