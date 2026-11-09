Синоптики подвели итоги необычного октября в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" подвели итоги октября 2026 года по стране, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно отчету метеорологов, октябрь в Казахстане в целом выдался теплее обычного: на большей части страны температура воздуха была на 1-4°С выше нормы.

Исключением стали Восточно-Казахстанская область, юг области Абай и отдельные районы юго-востока, где показатели оказались примерно на 2°С ниже нормы.

С осадками ситуация была также неоднородной. На большей части страны их выпало меньше нормы.

"Однако на севере, северо-востоке, востоке, юге и большей части центральных регионов, а также в отдельных районах юго-востока количество осадков превысило норму в 1,3-2,2 раза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее мы писали, что с 7 по 8 ноября 2026 года на юге Казахстана ожидалось почти летнее тепло. Тогда столбики термометров поднялись до +27°C. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказывали, можно ли считать такую погоду климатической аномалией.