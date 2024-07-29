Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минтранспорта подвели итоги за полугодие

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:52 Фото: rail-news.kz
В Министерстве транспорта Республики Казахстан подвели итоги работы за шесть месяцев 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, ключевыми достижениями стали:

  • рекордные объемы дорожно-строительных работ;
  • заметный рост пассажиропотока в авиации;
  • улучшение железнодорожного транспорта;
  • развитие морской инфраструктуры.

К примеру, дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс. км дорог. Это рекордный показатель для страны. До конца года планируется завершить работы на 7 тыс. км.

Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:52

Фото: primeminister.kz

Ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов "Караганда – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Атырау – Астрахань" и "Актобе – Кандыагаш". Некоторые участки этих дорог уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.

Открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали "Караганда – Балхаш" от города Караганды до села Акбастау. Кроме того, поэтапно запускается новая четырехполосная дорога "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск".

Парк отечественных авиакомпаний пополнился на пять единиц самолетов. География международных рейсов расширилась до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю. Среди новых направлений: Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Таиланд.

Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:52

Фото: primeminister.kz

Для обеспечения транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях на сумму 6,6 млрд тенге.

В 2024 году ведомство планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда – Семей, Павлодар – Алматы, Актобе – Атырау и Алматы – Сарыагаш.

Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:52

Фото: primeminister.kz

Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы, предусматривающий создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Это позволит:

  • нарастить контейнерные мощности;
  • развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок;
  • снизить административные барьеры.

Министерство транспорта Казахстана 24 июля 2024 года опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность.

Читайте также

Курс на совместную деятельность
О чем договорились акимы Алматы и ВКО
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора
Штраф порядка 370 тысяч тенге - ДЧС Алматы обратилась к горожанам
Штраф порядка 370 тысяч тенге – ДЧС Алматы обратился к горожанам
Алия Абди
Министерство транспорта РК Правительство РК Казахстан 2024 год Хорошие новости Автодороги Железные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: