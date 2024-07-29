В Минтранспорта подвели итоги за полугодие

В Министерстве транспорта Республики Казахстан подвели итоги работы за шесть месяцев 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, ключевыми достижениями стали:

рекордные объемы дорожно-строительных работ;

заметный рост пассажиропотока в авиации;

улучшение железнодорожного транспорта;

развитие морской инфраструктуры.

К примеру, дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс. км дорог. Это рекордный показатель для страны. До конца года планируется завершить работы на 7 тыс. км.

Фото: primeminister.kz

Ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов "Караганда – Алматы", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Атырау – Астрахань" и "Актобе – Кандыагаш". Некоторые участки этих дорог уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.

Открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали "Караганда – Балхаш" от города Караганды до села Акбастау. Кроме того, поэтапно запускается новая четырехполосная дорога "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск".

Парк отечественных авиакомпаний пополнился на пять единиц самолетов. География международных рейсов расширилась до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю. Среди новых направлений: Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Таиланд.

Фото: primeminister.kz

Для обеспечения транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях на сумму 6,6 млрд тенге.

В 2024 году ведомство планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда – Семей, Павлодар – Алматы, Актобе – Атырау и Алматы – Сарыагаш.

Фото: primeminister.kz

Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы, предусматривающий создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Это позволит:

нарастить контейнерные мощности;

развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок;

снизить административные барьеры.

Министерство транспорта Казахстана 24 июля 2024 года опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность.