Житель Туркестана задолжал детям, банку и государству 153 млн тенге

На днях стражи порядка из Туркестана остановили водителя Nexia. Как оказалось, он является должником по алиментам и штрафам на 153 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители выяснили, что из 153 миллионов водитель задолжал 700 тысяч тенге штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Большинство из них – нарушение правил платных дорог, превышение скорости, стоянка в неустановленных местах и другие правонарушения.

"Остальное – задолженность перед банком и алименты". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В продолжении сказано, что полицейские провели с водителем автомобиля разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженностей.

"Автотранспорт водворен на штрафстоянку", – заключили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

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