Задолжавший четыре миллиона тенге водитель пытался скрыться от полиции в Туркестане
Фото: Zakon.kz
Полицейские Туркестана установили, что водитель автомобиля BMW 750 имеет неоплаченную задолженность на 4 млн тенге. Автолюбитель попытался скрыться от стражей порядка, сообщает Zakon.kz.
В полиции сообщили, что мужчина не подчинился их законным требованиям остановиться и лишь прибавил скорость.
В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и водворили его на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.
Стражи порядка напомнили о необходимости соблюдения ПДД и своевременной уплаты штрафов.
Ранее полицейская погоня за пьяным лихачом попала на видео в Уральске.
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