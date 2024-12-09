Задолжавший четыре миллиона тенге водитель пытался скрыться от полиции в Туркестане

Полицейские Туркестана установили, что водитель автомобиля BMW 750 имеет неоплаченную задолженность на 4 млн тенге. Автолюбитель попытался скрыться от стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

В полиции сообщили, что мужчина не подчинился их законным требованиям остановиться и лишь прибавил скорость.

В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и водворили его на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.

Стражи порядка напомнили о необходимости соблюдения ПДД и своевременной уплаты штрафов.

Ранее полицейская погоня за пьяным лихачом попала на видео в Уральске.