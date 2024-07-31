У казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн
Об этом 30 июля 2024 года заявили в Минздраве республики.
"Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам использовать мобильное приложение Dari.kz для отслеживания предельных розничных цен на лекарства. Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты".
Как работает Dari.kz?
С помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно:
- Загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства.
- Отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.
Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.
В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с ч. 1 ст. 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:
- Физические лица – 70 МРП.
- Должностные лица – 100 МРП.
- Субъекты малого предпринимательства – 130 МРП.
- Субъекты среднего предпринимательства – 200 МРП.
- Субъекты крупного предпринимательства – 1000 МРП.
Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.
Фото: gov.kz
Материал по теме
27 июля 2024 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова призвала фармкомпании снизить цены на лекарства.