У казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн

Казахстанцы могут отслеживать предельные цены на лекарства в режиме онлайн при помощи мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2024 года заявили в Минздраве республики.

"Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам использовать мобильное приложение Dari.kz для отслеживания предельных розничных цен на лекарства. Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты".

Как работает Dari.kz?

С помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно:

Загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства. Отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.

В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с ч. 1 ст. 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:

Физические лица – 70 МРП.

Должностные лица – 100 МРП.

Субъекты малого предпринимательства – 130 МРП.

Субъекты среднего предпринимательства – 200 МРП.

Субъекты крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Фото: gov.kz

Материал по теме Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства

27 июля 2024 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова призвала фармкомпании снизить цены на лекарства.