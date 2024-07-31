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Законодательство РК

У казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн

У казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 13:30 Фото: pexels
Казахстанцы могут отслеживать предельные цены на лекарства в режиме онлайн при помощи мобильного приложения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2024 года заявили в Минздраве республики.

"Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам использовать мобильное приложение Dari.kz для отслеживания предельных розничных цен на лекарства. Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты".

Как работает Dari.kz?

С помощью приложения Dari.kz пользователи могут легко и быстро сообщать о нарушениях ценовой политики. Для этого достаточно:

  1. Загрузить фотографию товарного чека и упаковки лекарства.
  2. Отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.

В Минздраве напомнили, что за превышение установленных предельных розничных цен предусмотрены штрафы. В соответствии с ч. 1 ст. 426 КоАП РК предусмотрены следующие штрафы:

  • Физические лица – 70 МРП.
  • Должностные лица – 100 МРП.
  • Субъекты малого предпринимательства – 130 МРП.
  • Субъекты среднего предпринимательства – 200 МРП.
  • Субъекты крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

У казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 13:30

Фото: gov.kz

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27 июля 2024 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова призвала фармкомпании снизить цены на лекарства.

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