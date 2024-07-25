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Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту

Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:29 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 25 июля 2024 года напомнили казахстанцам, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что для оформления госуслуги на назначение пенсии по возрасту необходимо предоставить:

  • удостоверение личности (вид на жительство или удостоверение кандаса),
  • трудовую книжку,
  • диплом.

Кроме этого, как отметили в "Правительстве для граждан", при наличии потребуются:

  • военный билет,
  • свидетельства о рождении детей.

Также вам потребуется сдать:

  • удостоверения личности всех детей,
  • свидетельство о браке/разводе,
  • фото.

Отметим, что документы вам нужно предоставить в подлинниках.

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Ранее в госкорпорации рассказали, нужно ли менять отчество детям, если муж сменил имя.

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