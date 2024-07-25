Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 25 июля 2024 года напомнили казахстанцам, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что для оформления госуслуги на назначение пенсии по возрасту необходимо предоставить:

удостоверение личности (вид на жительство или удостоверение кандаса),

трудовую книжку,

диплом.

Кроме этого, как отметили в "Правительстве для граждан", при наличии потребуются:

военный билет,

свидетельства о рождении детей.

Также вам потребуется сдать:

удостоверения личности всех детей,

свидетельство о браке/разводе,

фото.

Отметим, что документы вам нужно предоставить в подлинниках.

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