Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту
Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 25 июля 2024 года напомнили казахстанцам, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации уточнили, что для оформления госуслуги на назначение пенсии по возрасту необходимо предоставить:
- удостоверение личности (вид на жительство или удостоверение кандаса),
- трудовую книжку,
- диплом.
Кроме этого, как отметили в "Правительстве для граждан", при наличии потребуются:
- военный билет,
- свидетельства о рождении детей.
Также вам потребуется сдать:
- удостоверения личности всех детей,
- свидетельство о браке/разводе,
- фото.
Отметим, что документы вам нужно предоставить в подлинниках.
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