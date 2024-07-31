Названа дата начала учебного года для школьников и студентов Астаны

В акимате Астаны сегодня, 31 июля 2024 года, рассказали, продлят ли школьникам и студентам летние каникулы из-за проведения в столице Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление власти города опубликовали в Telegram-канале.

"Учебный год для учащихся (школьники, студенты) начнется в штатном режиме – с 1 сентября. Продления летних каникул в связи с проведением Всемирных игр кочевников не будет". Пресс-служба акимата Астаны

24 июня 2024 года стало известно, что школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы в связи с проведением V Всемирных игр кочевников. Но через месяц, 24 июля, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что проведение Игр никак не отразится на студентах. Он предположил, что начало учебного года могут пересмотреть для школьников.