Названа дата начала учебного года для школьников и студентов Астаны
Фото: akorda.kz
В акимате Астаны сегодня, 31 июля 2024 года, рассказали, продлят ли школьникам и студентам летние каникулы из-за проведения в столице Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление власти города опубликовали в Telegram-канале.
"Учебный год для учащихся (школьники, студенты) начнется в штатном режиме – с 1 сентября. Продления летних каникул в связи с проведением Всемирных игр кочевников не будет".Пресс-служба акимата Астаны
24 июня 2024 года стало известно, что школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы в связи с проведением V Всемирных игр кочевников. Но через месяц, 24 июля, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что проведение Игр никак не отразится на студентах. Он предположил, что начало учебного года могут пересмотреть для школьников.
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