Движение на развязке Рыскулова – Бокейханова в Алматы в течение суток будет ограничено

Фото: Zakon.kz

С 23:00 31 июля до 23:00 1 августа будет полностью перекрыто движение на съезде в восточном направлении с пр. Рыскулова на ул. Бокейханова. Также с южного направления движения по ул. Бокейханова будет закрыт разворот и выезд на пр. Рыскулова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.

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