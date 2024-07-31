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Движение на развязке Рыскулова – Бокейханова в Алматы в течение суток будет ограничено

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:54 Фото: Zakon.kz
С 23:00 31 июля до 23:00 1 августа будет полностью перекрыто движение на съезде в восточном направлении с пр. Рыскулова на ул. Бокейханова. Также с южного направления движения по ул. Бокейханова будет закрыт разворот и выезд на пр. Рыскулова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.

Ограничения вводятся в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки, передает пресс-служба акимата города Алматы.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В течение суток будет ограничено, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:54

Фото: акимат города Алматы

Ранее в Алматы на сутки ввели временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина.

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