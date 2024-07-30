В Алматы перекроют тоннель и съезды транспортной развязки
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на сутки вводятся временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина. Об этом рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Власти уточнили, что с 23:00 30 июля до 23:00 31 июля движение будет полностью перекрыто:
- по ул. Северное кольцо в южном направлении от ул. Биянху до конца тоннеля,
- на съезде с пр. Рыскулова в восточном направлении и на съезде с развязки в западном направлении на ул. Кудерина.
"Объезд будет обеспечен по улицам Биянху и Сокпакбаева. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ранее в Алматы ограничивали проезд по пр. Алтынсарина.
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