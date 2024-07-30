В Алматы перекроют тоннель и съезды транспортной развязки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы на сутки вводятся временные ограничения движения в связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина. Об этом рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

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