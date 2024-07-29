Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане

Мошенники обворовывают казахстанцев, обещая социальные выплаты. Чтобы привлечь внимание граждан, аферисты используют громкие заголовки, фото первых лиц государств, логотипы крупнейших банков и национальных компаний. Специалисты рассказали, как "рассекретить" обман, сообщает Zakon.kz.

Специалисты stopfake.kz рассказали, как обезопасить себя от мошеннических схем.

Как правило, киберпреступники действуют через социальную рекламу о "новом виде" соцвыплат или пособий. В тексте подобных объявлений обычно говорится, что любой желающий может получить крупную выплату, но только если выполнит несколько простых указаний.

Под такими объявлениями обычно есть ссылка, которая ведет на незащищенный сайт или в чат с самими мошенниками. В обоих случаях жертву убеждают, что пособие уже начислено, мотивируя ее внушительными суммами.

Правда, чтобы они упали на счет, якобы нужно оплатить комиссию. Как только происходит оплата, ни мошенников, ни денег у обманутого уже нет. Очевидно, никакого пособия на счет жертвы не поступает.

Специалисты напоминают, что в первую очередь пользователей Сети должно насторожить то, что сообщение о пособиях опубликовано исключительно в рекламе и нигде больше.

Если же государство действительно обещает выплату, то об этом сообщают все более или менее крупные СМИ, а также государственные порталы. Так было, к примеру, со стартовавшими в 2024 году выплатами по программе "Нацфонд – детям".

И для получения реальных выплат оплачивать какие-либо комиссии не нужно. Об этом просят только мошенники.

Чтобы получить дополнительную информацию о существовании той или иной выплаты, можно позвонить в Комитет труда и социальной защиты. Полный список контактов есть на сайте ведомства.

Интернет-мошенники продолжают использовать все более изощренные схемы наживы. 29 июля 2024 года аким Семея Нурбол Нурсагатов опубликовал пост на странице в Instagram. Глава города попросил не переводить ему деньги и не отвечать на его звонки. Как оказалось, интернет-мошенники распространяют через WhatsApp разные обращения от его имени.