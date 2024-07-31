Врачи озвучили страшные последствия злоупотребления алкоголем
Согласно опросу, распространенность употребления алкогольных напитков в опасных дозах среди взрослого населения в целом составила 1,9%, среди мужчин – 3%, среди женщин – 0,9%.
По данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья, в целом более 90 тысяч человек в стране находятся под наблюдением по поводу психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя, это 463,6 на 100 тысяч населения.
Согласно данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя в мире ежегодно умирает 3 миллиона человек. От причин, связанных с алкоголем, ежегодно умирает 320 тыс. молодых людей в возрасте 15-29 лет.
"Чаще всего алкоголь является причиной смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, членовредительства и насилия. В то же время потребление алкоголя вызывает четверть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, также доказано, что употребление алкоголя повышает опасность ВИЧ и туберкулеза в результате усугубления риска незащищенного секса и из-за подавления иммунитета".Пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения
Краткосрочные риски для здоровья
Чрезмерное употребление алкоголя приводит к немедленным последствиям, которые увеличивают риск многих вредных для здоровья последствий. Часто это происходит в результате чрезмерного употребления алкоголя.
Это:
- Травмы, такие как автомобильные аварии, падения, утопление и ожоги.
- Насилие, включая убийства, самоубийства и сексуальное насилие.
- Отравление алкоголем.
- Поведение, которое может привести к нежелательной беременности, заражению инфекцией, передающейся половым путем, или ВИЧ.
- Выкидыш и врожденные дефекты.
Долгосрочные последствия
Со временем чрезмерное употребление алкоголя может привести к хроническим заболеваниям и другим серьезным проблемам со здоровьем, включая:
- Болезни сердца и печени, а также инсульт.
- Онкологические заболевания.
- Ослабленная иммунная система.
- Слабоумие.
- Проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия или тревога.
- Социальные или семейные проблемы.
- Расстройства, связанные с употреблением алкоголя.
- Алкоголь в любых дозах приносит вред для здоровья.
Курение и алкоголь – опасное сочетание
Всем известно, что курение тоже вызывает раковые заболевания – в первую очередь, рак легких. Но, оказывается, сочетание употребления табака и алкоголя гораздо опаснее.
Так, у людей, которые употребляют и алкоголь, и табак, риск развития рака ротовой полости, носоглотки, гортани и пищевода в 30 раз выше, чем у тех, кто только курит, или только выпивает.
Ранее российский врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал пять продуктов, которые эффективно поддерживают работу сердца и сосудов. Подробнее с ними можно ознакомиться по этой ссылке.