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На улицах Алматы казахстанцев спросили о посмертном донорстве

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 04:56 Фото: Zakon.kz
В прошлом году в Казахстане провели более 200 операций по пересадке органов от посмертных доноров. При этом многие казахстанцы до сих пор не доверяют подобным операциям. Жители Алматы озвучили свои мысли на этот счет во время соцопроса, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденты ZTB NEWS решили узнать у казахстанцев, согласны ли они на посмертное изъятие органов.

Первый опрашиваемый ответил на этот вопрос утвердительно:

"Если я буду умирать, то да. Если я не смог жить, то сохранить другим людям жизнь –первостепенный человеческий долг", – сказал он.

Следующая анкетируемая дала на этот вопрос более развернутый ответ:

"На самом деле про донорство так открыто я узнала, что можно заполнить заявление на egov.kz. Наши ребята, отечественные, снимали документальный фильм и поднимали эту проблему. Многие боятся, не понимают, но там они ярко показали людей, которым бы это точно помогло, спаасло бы их жизни, если бы казахстанцы соглашались стать посмертно донорами", – высказалась алматинка.

Есть и другие мнения. Одна из опрашиваемых категорически не согласна на эту процедуру:

"Я бы нет, не согласилась. Потому что даже думать страшно", – пояснила она.

Она честно призналась, что пока не задумывалась об этом.

Казахстанское общество волнуют и другие вопросы. Проблема злоупотребления алкоголем остается актуальной в Казахстане. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Национального центра общественного здравоохранения.

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