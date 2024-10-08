Посмертные доноры с начала года спасли 19 казахстанцев

Пятеро посмертных доноров спасли жизни 19 казахстанцев с начала 2024 года. Но этого катастрофически мало, говорят специалисты. В очереди на пересадку органов стоят тысячи хронически больных граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом КТК рассказал директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов.

"Проблема все-таки в нашем законодательстве и менталитете. Дело в том, что мы всегда спрашиваем согласие родственников. Когда мы начинаем беседу на эту тему, они не воспринимают. И это понятно, потому что население должно само выразить волеизъявление. Родственники не должны принимать решение – отдавать или не отдавать. Это должен каждый гражданин принять решение для себя". Айдар Ситказинов

Как уточняется, согласиться или отказаться от посмертного донорства не сложно. Подписать необходимые для этого бумаги можно через eGov или в своей поликлинике. Но желающих подарить шанс другим после собственной смерти не так много. На 100 тыс. отказавшихся чуть больше 6,5 тыс. согласных.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, доноры и реципиенты 8 октября высадили деревья на одной из столичных алей. Акцию приурочили к Европейскому дню донора органов.

"Я стал донором для своего сына в 2016 году. Ему пересадили мою почку. Он болел на протяжении пяти лет. И когда встал вопрос о пересадке, я, не раздумывая, пожертвовал свой орган". Донор Ермек Жумабеков

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила награду родственникам посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам, длительное время ожидавшим пересадку органов.