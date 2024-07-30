Руководители трех аэропортов в Казахстане получили замечание

Министр транспорта Марат Карабаев потребовал навести порядок в аэропортах страны после многочисленных жалоб жителей, сообщает Zakon.kz.

29 июля глава Минтранса провел личный прием граждан. Во время встречи жители Атырау, Алматы, Астаны и Туркестанской области выступили с нареканиями. Вопросы прежде всего касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в железнодорожных вокзалах и аэропортах.

Также Карабаев поручил привести в порядок аэропорты Актау, Астаны и Актобе.

"В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству делаю замечание". Марат Карабаев

4 июня сообщалось, что аэропорт Балхаша приведут в порядок впервые за 17 лет. Там начата реконструкция перрона и рулежной дорожки.