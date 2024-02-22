Школы в семи регионах Казахстана угрожали взорвать ученики и иностранцы

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова в СЦК рассказала детали угроз устроить теракты в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что появились специальные Telegram-чаты, где размещают угрозы устроить стрельбу в разных школах Казахстана.

"Информация из семи регионов такого рода поступает. Хочу отметить, что только в двух вовлечены наши детки. Это Карагандинская область и Астана. По отношению к их родителям приняты административные меры наказания, штрафы, предупреждения. Все остальные – это извне, не из нашей страны. Соответственно, этим вопросом занимается МВД", – сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Она также прокомментировала вопрос о дополнительном ужесточении наказания за такого рода деяния.

"Я считаю, что и без того достаточно серьезное наказание предусмотрено за это – штрафы. Думаю, что это должно остановить распространение такой фейковой информации. Но это вопрос воспитания – как в семье, так и в школе", – указала она.

26 января в Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей. 5 февраля в Павлодаре почти половина учеников первой смены не пришли в школы после сообщений о терактах.

5 февраля угрозы терактов в школах Казахстана прокомментировали в МВД.