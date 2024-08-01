Минпросвещения о насильниках пятилетней девочки: Они находятся в тяжелой жизненной ситуации

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 1 августа 2024 года на брифинге в СЦК прокомментировала случай в Костанайской области, где дети изнасиловали пятилетнюю девочку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подтвердила, что правонарушителями в данной ситуации оказались дети совершенно маленького возраста из семей, которые нуждаются в особом контроле.

"Нужно оказывать им помощь, поскольку они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Есть семьи, которые алкоголики. И вот в этих условиях оказываются наши дети. В частности, эти трое мальчиков, которые совершили данное преступление. В настоящее время они находятся в Центре адаптации несовершеннолетних региона. Рассматривается вопрос перевода их в специальную школу для того, чтобы отдельно с этими детьми в индивидуальном порядке очень глубоко прорабатывать", – дополнила Насымжан Оспанова.

Она также отметила, что подобный случай в Казахстане единственный – ниже возраста детей, которые совершили насилие над другим ребенком, еще не было.

"Касательно мамы девочки, она контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается, и будет продолжена. Касательно родителей мальчиков, соответственно, в рамках Административного кодекса, безусловно, они несут ответственность", – заключила Насымжан Оспанова.

29 июля стало известно, что в Костанае дети в возрасте 8, 12 и 13 лет изнасиловали пятилетнюю девочку.

Ранее Насымжан Оспанова рассказала, продолжит ли 12-летняя школьница, которая родила в Павлодарской области, обучение в школе.