В Шымкенте в коммунальную собственность вернули еще один парк аттракционов

В Шымкенте продолжается борьба за возвращение незаконно переданных земельных участков в коммунальную собственность.

Специализированный межрайонный экономический суд города принял решение, касающееся крупного парка "Мир фантазий". Почти пять гектаров земли, ранее переданных в долгосрочную аренду ТОО "Айгерим", были признаны возвращенными в коммунальную собственность.

История парка начинается с постановления акимата города Шымкент от 24 июня 2009 года. Согласно этому документу, ТОО "Айгерим" было передано право временного пользования земельным участком площадью 4,8391 га сроком на 49 лет. Участок находился по адресу проспект Республика, №9, и был предназначен для установки легких конструкций детского игрового центра. Были заключены соответствующие договоры аренды и оформлены кадастровые акты.

Однако вскоре выяснилось, что передача этого участка земли была проведена с грубыми нарушениями закона. Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент подал иск в специализированный межрайонный экономический суд города Шымкент с требованием признать недействительным договор аренды от 18 марта 2011 года. Согласно этому договору, участок был предоставлен в аренду ТОО "Айгерим".

10 мая 2024 года суд удовлетворил иск Департамента, признав договор аренды недействительным. Однако владельцы парка с решением суда не согласились и подали апелляционную жалобу.

31 июля 2024 года городской суд Шымкента оставил в силе решение специализированного межрайонного экономического суда, отклонив апелляционную жалобу ТОО "Айгерим". Таким образом, земельный участок окончательно возвращен в коммунальную собственность города.

Теперь, когда судебные процессы завершены, возникает вопрос о дальнейшей судьбе парка "Мир фантазий". В последние годы парк неоднократно становился объектом внимания из-за различных происшествий, включая два пожара и трагические случаи гибели людей. Студент, работавший в парке, сорвался с аттракциона, а другой мужчина скончался от сердечного приступа во время катания.

После окончательного вступления судебного решения в силу, акимат города Шымкент намерен подать иск о сносе незаконно возведенных строений на территории парка за счет ТОО "Айгерим" и восстановлении участка в его первоначальном состоянии. Это будет сделано в соответствии со статьей 164-1 Земельного кодекса РК, чтобы защитить государственные и общественные интересы.

Напомним, ранее стало известно о возврате в госсобственность земельного участка, примыкающего к парку "Мир Фантазий".

Это не первый случай возврата в госсобственность парков, оказавшихся в частных руках. Так, уже возвращен в госсобственность парк "Кен баба", ранее принадлежавший известному казахстанскому предпринимателю.