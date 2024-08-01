Актюбинские предприниматели активно участвуют в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан"

В рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" сегодня, 1 августа, в Актюбинской области прошла региональная акция "Таза кәсіп - Таза аймақ" с участием субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

Коллективы провели уборку прилегающих территорий, подкрасили ограждения и подмели участки. К слову, сотрудники и руководство предприятий поддерживают порядок в своих дворах, часто устраивают субботники и "чистые четверги".

По словам учредителя и управляющего делами ТОО "Динар-Электромаш", депутата областного маслихата Сергея Вишняка, инициатива Президента дает возможность каждому казахстанцу проявить патриотизм не на словах, а на деле, например, благоустраивать родной край.

Фото: акимат Актюбинской области

"Наша задача – оставить своим детям и внукам красивый, чистый, цветущий край. Все, что растет в нашем саду, идет на стол работникам. У нас есть комитет матерей, где женщины с опытом в домоводстве учат молодых варить варенье, закатывать компоты. Здесь же на территории есть погреба, для каждой молодой семьи отведены свои полки, где они хранят закрутки. С тех пор как организовалось наше предприятие, а это больше 25 лет, мы занимаемся благоустройством. Ежегодно городской акимат устраивает конкурс на лучшую благоустроенную прилегающую территорию. Мы и в прошлом году, и в этом заняли первое место", — поделился Вишняк.

Сад на территории ТД "Энергия" действительно заслуживает внимания. Здесь растут яблони, груши, вишня, абрикосы, слива и другие плодовые растения. Из экзотики – каштаны и тутовник-шелкопряд.

Красоту и порядок на участке поддерживает садовник Нина Доценко. Женщина считает, что каждый должен внести свой вклад в чистое будущее своей страны.

Фото: акимат Актюбинской области

"Как видите, здесь у нас растут и яблони, и ягоды, на той стороне – помидоры, баклажаны, капуста, огурцы. Урожай овощей храним в погребе. Повара используют их для приготовления горячей еды для сотрудников магазина. А урожай плодовых здесь же на кухне закатывают в банки, хранят в другом погребе", — рассказала садовник.

Врачи, медсестры и персонал крупнейшего офтальмологического центра "Дару жарығы" также приняли участие в акции "Таза кәсіп — Таза аймақ".

"Мы поддерживаем акцию "Таза Қазақстан", инициированную Главой государства. Средний и младший медицинский персонал проводит саночистку согласно составленному графику. В нашем центре работает около тысячи человек, и никто не остается в стороне от благоустройства участков. Мы планируем увеличить количество зеленых насаждений вокруг и перед центром", — рассказал врач-офтальмолог Нургазы Жумасейтулы.

Сотрудники "Дару жарығы" считают, что проведение экологических акций в стране, городе повысит культуру населения и принесет пользу здоровью жителей.

Фото: акимат Актюбинской области

"Шестой год работаю медсестрой в центре. К сожалению, есть люди, которые выбрасывают пустые бутылки из-под напитков, обертки мимо мусорных ящиков. Но все же, по-моему мнению, сейчас стало больше тех, кто поддерживает экологию, старается ее беречь", — считает Анар Айбек.

Добавим, что в рамках акции "Таза Қазақстан" акимат города провел конкурс среди предприятий и организаций Актобе на самую благоустроенную территорию. Участие в нем приняли 14 объектов предпринимательства. Победителей конкурса наградят благодарственными письмами и памятными призами.

Отметим, на сегодня в акции "Таза Қазақстан" приняли участие больше 279 тысяч актюбинцев, а также свыше 6,6 тысячи учреждений и предприятий. Общими усилиями участники акции собрали больше 42 тысяч тонн мусора.