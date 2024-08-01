Актобе продолжает активно участвовать в акции "Таза Қазақстан"

1 августа текущего года в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" на территории Актюбинской области прошла региональная акция "Таза кәсіп – Таза аймақ" ("Чистый бизнес – чистая территория").

В рамках акции организации малого, среднего и крупного предпринимательства Актюбинской области провели уборку прилегающих территорий и дворов.

Кроме того, в рамках акции акиматом города Актобе объявлен конкурс "Ақтөбе қаласының кәсіпорындары және ұйымдары арасындағы абаттандырылған аумақ" ("Благоустроенное место среди предприятий и организаций города Актобе").

Цель конкурса – содействие благоустройству облика города, улучшение санитарного состояния, формирование экологической культуры среди населения и выявление лучшей благоустроенной территории среди городских объектов предпринимательства.

В конкурсе приняли участие 14 объектов предпринимательства. Среди них такие известные организации как ТОО "Динар-Электромаш", торговые дома "Jadyra'S" и "Классик", рестораны "Інжу", "Жас отау", офтальмологический центр "Дару жарығы".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По результатам в Актобе организовано чествование победителей, в ходе которого аким города Азамат Бекет им вручил благодарственные письма и памятные призы.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"По поручению главы государства по всей стране проходит экологическая акция "Таза Қазақстан". Акция состоит из 5 этапов и проходит по нескольким тематическим направлениям. В Актобе в ней уже приняли участие более 120 тысяч человек, а также свыше 3 тысяч учреждений и предприятий. Приведены в порядок улицы, парки, скверы, прилегающие территории. Кроме того, в рамках акции "Таза Қазақстан" был объявлен конкурс "Благоустроенная территория" среди объектов предпринимательства нашего города. Сегодня мы собрались, чтобы наградить победителей конкурса. Выражаю благодарность коллективам предприятий, гражданам, оказавшим поддержку и принявшим активное участие в мероприятии. На самом деле, озеленение, благоустройство нашего города – важное и значимое общее дело. Это не разовая кампания, которая объявлена сегодня и будет забыта завтра. Поэтому призываю горожан и далее принимать участие в поддержании чистоты своего дома, своего двора, своей улицы". Азамат Бекет

Также, своими впечатлениями об акции поделилась работник ТД "Энергия" Нина Доценко. По ее мнению, инициатива проведения общенациональной экологической акции является очень актуальной как для нашей области, так и для страны в целом.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

"Сегодня мы в ответе за наше чистое завтра. Считаю, что в дальнейшем число неравнодушных граждан, принимающих участие в акции, увеличится". Нина Владимировна

Отметим, в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" в Актобе проведена значительная работа по озеленению, благоустройству населенных пунктов, очистке берегов рек, озер, родников и т.д.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

В целом актюбинцы с воодушевлением восприняли призыв президента страны и активно участвуют во всех проводимых акциях.