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Общество

Проспект Райымбека в Алматы перекроют ночью из-за подготовки к отопительному сезону

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ночь ограничат движение на участке проспекта Райымбека. Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Известно, что временное ограничение движения необходимо для ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1994 году.

"С 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта будет частично ограничено по проспекту Райымбека от улицы Н. Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ремонтные работы идут по всему городу. Так, в Бостандыкском районе частично ограничат движение на двух улицах до 1 сентября 2025 года.

Также уже сообщалось, что в Алматы с 9 по 27 июня 2025 года проведут второй этап испытаний теплосетей. В связи с этим жителей и гостей южной столицы в течение трех недель призвали соблюдать меры предосторожности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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