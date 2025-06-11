Проспект Райымбека в Алматы перекроют ночью из-за подготовки к отопительному сезону

В Алматы на ночь ограничат движение на участке проспекта Райымбека. Жителей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Известно, что временное ограничение движения необходимо для ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1994 году.

"С 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта будет частично ограничено по проспекту Райымбека от улицы Н. Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ремонтные работы идут по всему городу. Так, в Бостандыкском районе частично ограничат движение на двух улицах до 1 сентября 2025 года.

Также уже сообщалось, что в Алматы с 9 по 27 июня 2025 года проведут второй этап испытаний теплосетей. В связи с этим жителей и гостей южной столицы в течение трех недель призвали соблюдать меры предосторожности.