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Новая техника для коммунальщиков Алматы поможет сократить ручной труд

Поможет сократить ручной труд, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:56 Фото: акимат города Алматы
Для улучшения качества и оперативности проведения санитарной очистки по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева для ГКП "Алматы тазалык" приобретена специализированная техника и тракторы для очистки дорог нового поколения.

Гараж коммунальщиков пополнили 12 единиц техники для уборки:

  • 6 конвейерно-вакуумных уборочных машин с шириной подметания до 3,5 метра. Эта техника идеально подходит для уборки листьев, смета и использованного отсева. Всего теперь 23 таких машины будут обслуживать все основные улицы Алматы, 17 из них были закуплены в 2023 году за счет городского бюджета;
  • 6 тракторов для очистки дорог и тротуаров с шириной рабочей зоны 2,5 метра и щеткой 1,8 метра.
"Новая техника позволит сократить ручной труд, так как одна машина заменяет 30 дорожных рабочих, повысит производительность и скорость уборки до 100 тыс. м² за смену. К тому же обеспечивает отличную фильтрацию, минимальный уровень шума и отсутствие выбросов пыли. Тракторы будут использоваться и в зимний период для сгребания снега и посыпки противогололедными материалами". Руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы Дулат Ашкенов
Поможет сократить ручной труд, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:56

Фото: акимат города Алматы

В целом в этом году планируется закуп еще 20 единиц техники:

  • 5 электрических подметально-уборочных машин – работают практически бесшумно, что позволяет их использовать в ночное время;
  • 3 распределителя жидких реагентов – для борьбы с гололедом зимой;
  • 2 ассенизаторских машины – для откачки талых вод;
  • 10 комбинированных дорожных машин – для уборки дорог.

В городе санитарная очистка производится на 2318 улицах. Всего имеются 1084 ед. спецтехники и 1240 дорожных рабочих для обслуживания города.

Напомним, 19 июля этого года в ходе внеочередной ХХІ сессии маслихата VIII созыва депутаты утвердили новые правила благоустройства территории города Алматы. Правила определяют порядок организации работ по уборке территорий, улично-дорожной сети в зимнее и летнее время.

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