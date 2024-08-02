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В Казахстане изменят выдачу ЭЦП

ЭЦП, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:37 Фото: pixabay
Председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов 2 августа на брифинге в СЦК озвучил, что планируется изменить выдачу ЭЦП в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что планируется рассмотреть вопрос по отказу в выпуске электронной цифровой подписи на файловых носителях.

"Сейчас знаете, активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП. Также очень надежными являются токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП. При этом на заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, который позволял массово охватить всех наших граждан, и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ, как мы видим, сейчас наименее безопасный", – дополнил он. 

Ранее стало известно, что в Казахстане изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Это связано с тем, что 30 апреля 2024 года был реализован переход на криптографический стандарт (на один ключ ЭЦП). Что об этом нужно знать казахстанцам, рассказали в Национальном удостоверяющем центре (НУЦ) РК. Подробности здесь.

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