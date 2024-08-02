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Полиция предупредила алматинцев об ограничениях на дорогах 3 августа

Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:26 Фото: Zakon.kz
2 августа 2024 года пресс-служба полиции Алматы выступила с заявлением. Жителей и гостей города предупредили о частичном ограничении движения, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что изменения в дорожном движении возникнут 3 августа 2024 года из-за проведения международного мероприятия.

"На некоторых участках возможны корректировки".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также водителей и пешеходов призвали с пониманием отнестись к временным мерам.

"Во избежание заторных ситуаций заранее корректируйте свой маршрут движения".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее с предупреждением обратились к жителям Астаны. Там с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

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