Полиция предупредила алматинцев об ограничениях на дорогах 3 августа

2 августа 2024 года пресс-служба полиции Алматы выступила с заявлением. Жителей и гостей города предупредили о частичном ограничении движения, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что изменения в дорожном движении возникнут 3 августа 2024 года из-за проведения международного мероприятия.

"На некоторых участках возможны корректировки". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также водителей и пешеходов призвали с пониманием отнестись к временным мерам.

"Во избежание заторных ситуаций заранее корректируйте свой маршрут движения". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее с предупреждением обратились к жителям Астаны. Там с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.