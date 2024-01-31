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Алматинцев предупредили о пробках

Алматинцев предупредили о пробках Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили о пробках, которые могут возникнуть из-за ограничений на дорогах 1-2 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz

Как уточнили в городском департаменте полиции, в Алматы 1-2 февраля текущего года состоится заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Также сообщается, что традиционно Алматы является площадкой для проведения ежегодного форума Digital Almaty.

Международный формат ЕМПС и форума "Digital Almaty 2024: Индустрия X" предусматривает участие политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса.

В этой связи, учитывая масштаб мероприятия и количество ожидаемых гостей, ДП Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения 1-2 февраля:

  • 1 февраля возможны корректировки на участках проспекта аль-Фараби, ВОАД, Кульджинский тракт, улиц Саина, Шаляпина, Майлина, Бухтарминская.
  • 2 февраля – на проспектах аль-Фараби, Сейфуллина, улицах Саина, Жарокова, Шаляпина.
"Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта".Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские попросили горожан с пониманием отнестись к временным мерам.

"Во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", – добавили в ДП Алматы.

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Ранее в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы рассказали, как коммунальные службы города производят уборку снега. Подробности по ссылке.

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