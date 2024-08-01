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Законодательство РК

В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение

В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 13:36 Фото: Instagram/sgork_official
1 августа 2024 года к жителям и гостям Астаны обратилась Служба государственной охраны Казахстана в связи с проведением общественно-политических мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Из обращения следует, что с 7 по 10 августа по отдельным улицам города будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов, преимущественно в районах:

  • "Есиль" (Южная объездная дорога, пр. Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, ул. Достык, Керей – Жанибек хандар),
  • "Нура" (пр. Туран, Ұлы Дала),
  • "Алматы" (пр. Тәуелсіздік, ул. Ж. Нажимеденова, К. Аманжолова).

В СГО отметили, что в рамках подготовки 3 августа будут проведены совместные плановые учения.

"Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации. В этой связи, просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев в августе примет важных гостей.

В предыдущий раз Служба государственной охраны РК обращалась к жителям и гостям Астаны 27 июня 2024 года в связи с подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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