Полиция предупредила об ограничении движения по улицам Алматы

Сегодня, 18 декабря 2024 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением. На период визита президента Гвинея-Бисау в городе введут частичное ограничение движения на некоторых улицах, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, 19-20 декабря 2024 года на некоторых участках возможны корректировки в дорожном движении. На каких именно участках будет ограничено движение, не известно.

"Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Полиция Алматы также призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

Напомним, что 18 декабря 2024 года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл Казахстан с официальным визитом.

О том, чем завершились переговоры президентов Казахстана и Гвинеи-Бисау в расширенном формате, можете узнать по ссылке.