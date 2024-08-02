Когда в Казахстане опубликуют список обладателей образовательных грантов

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 2 августа 2024 года поделился хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что сегодня завершилась работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

"Список обладателей грантов будет опубликован 3 августа", – уточнил Саясат Нурбек.

По его словам, итоги конкурса грантов будут опубликованы в субботу в 11:00:

на официальном сайте и в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК,

в Telegram-канале Национального центра тестирования,

на информационно-справочном портале для студентов mapp.kz.

"А зачисление в вузы завершится до 25 августа. Дорогие абитуриенты, вы стоите на пороге больших перемен, желаю вам успехов в учебе и ярких побед! Увидимся в стенах наших вузов!" Саясат Нурбек

Комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов.

"Выражаю огромную благодарность членам комиссии за качественную и кропотливую работу!" Саясат Нурбек

После этого в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

"В этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Саясат Нурбек

24 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят предоставлять беспроцентный кредит на получение высшего образования.