Что делать казахстанцам, получившим гранты
Фото: freepik
Молодым казахстанцам, получившим свидетельство о гранте, рассказали о дальнейших действиях. С заявлением выступил советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, сообщает Zakon.kz.
По его словам, свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.
Абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).
В приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- фото размером 3×4;
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
- медицинская справка по форме № 075/у;
- приписное свидетельство из военкомата для юношей;
- электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);
- подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).
"Удачи, будущие студенты!" Руслан Емелбаев
3 августа 2024 года был опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана.
С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.
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