Что делать казахстанцам, получившим гранты

Молодым казахстанцам, получившим свидетельство о гранте, рассказали о дальнейших действиях. С заявлением выступил советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, свидетельство о гранте доступно на сайте grant.testcenter.kz.

Абитуриенты должны подать документы в вузы для зачисления на грант или на платной основе до 25 августа (включительно).

В приемные комиссии необходимо предоставить следующие документы:

удостоверение личности;

фото размером 3×4;

аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;

медицинская справка по форме № 075/у;

приписное свидетельство из военкомата для юношей;

электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии);

подтверждающие документы по льготным категориям (при наличии).

"Удачи, будущие студенты!" Руслан Емелбаев

3 августа 2024 года был опубликован список обладателей грантов на обучение в вузах Казахстана.

С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.

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Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.