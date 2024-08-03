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Слезы радости: как казахстанцы реагировали на получение гранта

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 12:19 Фото: freepik
Сегодня, 3 августа 2024 года, Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов. Позднее ведомство разместило небольшой видеоролик с будущими студентами и их реакцией на радостное известие, сообщает Zakon.kz.

Полный список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год доступен по этой ссылке.

В Министерстве поздравили молодых казахстанцев с их достижениями.

"Поздравляем всех обладателей грантов! Слезы радости: реакция наших детей на получение государственного гранта", – говорится в описании к видео.

28 июня 2024 года сообщалось, что на шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области Жаннур Енсебек. С этим достижением его лично поздравил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, который поблагодарил родителей и отдельно отметил роль педагогов.

А уже в июле стало известно, что другой выпускник из Алматинской области Ерасыл Уалиев шокировал своим результатом на ЕНТ, набрав всего 1 балл. Таким способом он хотел установить антирекорд, попасть в историю, стать популярным и доказать казахстанцам, что жизнь на этом не заканчивается.

Ранее в Министерстве уточнили, что всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.

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