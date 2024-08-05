Бесплатное и льготное питание школьникам: как будет работать новая система

В Министерстве просвещения 5 августа 2024 года рассказали, как будет работать новая система по предоставлению бесплатного и льготного питания, сообщает Zakon.kz.

Министерство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov Mobile.

"Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания. На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой "Социальный кошелек", – рассказали в Минпросвещения.

Отметим, пилотный проект успешно протестирован в Акмолинской, Мангистауской областях, городах Астане и Шымкенте. Внедрение будет постепенным по мере готовности школ.

Подробнее о проекте по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям школьников мы рассказывали здесь.