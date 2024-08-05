Бытовых агрессоров лишают оружия в Казахстане

Прокуратура Костанайской области проанализировала вопросы применения законодательства в сфере оборота гражданского оружия. В итоге почти 20 человек лишили разрешений на владение оружием, сообщает Zakon.kz.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения на оружие, отметили в региональном надзорном органе.

"К примеру, житель Костаная постановлением суда привлечен к административной ответственности за противоправные действия в семейно-бытовой сфере. В отношении него даже выносилось защитное предписание, однако мер по прекращению действия его разрешения уполномоченным органом не принято. По акту прокурорского надзора 494 нарушителя направлены на проверку знаний, в отношении 19 семейных агрессоров приняты меры по аннулированию разрешений с изъятием оружия. За отсутствие должного контроля и своевременных мер, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Соблюдение норм законодательства в сфере оборота оружия на особом контроле органов прокуратуры.

В Казахстане с 16 июня 2024 года начал действовать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", ужесточающий наказание за насилие над женщинами и детьми, в том числе в семьях.