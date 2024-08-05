Жара до 38 градусов ожидается в Алматы 8 августа

Фото: Zakon.kz

Синоптики ГП "Казгидромет" рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана на 6-8 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане все дни будут идти дожди. В Алматы и Шымкенте температура воздуха прогреется до 38 и 40 градусов соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

7 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла. Алматы 6 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.

7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 34-36 тепла.

8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 36-38 тепла. Шымкент 6 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.

7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 36-38 тепла.

8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 38-40 тепла. Ранее метеорологи предупредили, что на севере Казахстана пройдут сильные дожди. На юге изменений не ожидается – будет очень жарко. Подробнее можно прочитать тут. Читайте также Акимат Алматы анонсировал очередные ограничения на дорогах Заменят импортное на местное: лидеры ГМК отрасли намерены сотрудничать в машиностроении Подробности по распределению образовательных грантов озвучили в Миннауки

Следите за новостями zakon.kz в: