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Жара до 38 градусов ожидается в Алматы 8 августа

Кок-Тобе, Кок-Тюбе, люди, туризм, туристы, отдых, Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 15:19 Фото: Zakon.kz
Синоптики ГП "Казгидромет" рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана на 6-8 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане все дни будут идти дожди. В Алматы и Шымкенте температура воздуха прогреется до 38 и 40 градусов соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.
  • 7 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.
  • 8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла.

Алматы

  • 6 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 тепла.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 34-36 тепла.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 36-38 тепла.

Шымкент

  • 6 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 36-38 тепла.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 38-40 тепла.

Ранее метеорологи предупредили, что на севере Казахстана пройдут сильные дожди. На юге изменений не ожидается – будет очень жарко. Подробнее можно прочитать тут.

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