Подробности по распределению образовательных грантов озвучили в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования озвучили детали в цифрах относительно распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Общее количество грантов – более 94 тыс., отметили в ведомстве.

"Из них 78 тыс. грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тыс. грантов – для магистрантов, и 3 тыс. грантов – для будущих докторантов. 99 % грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта", – сообщили в министерстве.

Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5 тыс. целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что в этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало 3 августа.

