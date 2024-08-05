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Подробности по распределению образовательных грантов озвучили в Миннауки

Гранты, Казахстан, распределение, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 15:38 Фото: рixabay
В Министерстве науки и высшего образования озвучили детали в цифрах относительно распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Общее количество грантов – более 94 тыс., отметили в ведомстве.

"Из них 78 тыс. грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тыс. грантов – для магистрантов, и 3 тыс. грантов – для будущих докторантов. 99 % грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта", – сообщили в министерстве.

Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5 тыс. целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что в этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало 3 августа.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Гранты Высшее образование
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