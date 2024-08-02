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В Алматы полностью закроют мост на развязке Рыскулова – Бокейханова

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 20:05 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом закроют мост на развязке Рыскулова – Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, с 23:00 4 августа до 11:00 6 августа движение будет полностью перекрыто на мосту в южном и северном направлении, а также все заезды с развязки на мост по ул. Бокейханова.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – говорится в сообщении. 

Ранее пресс-служба акимата Алматы сообщила, что в городе на два дня закроют проезд на одном из участков по улице Жандосова.

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