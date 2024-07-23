315 квартир приобретено и 153 дома строятся для пострадавших от паводков в Костанайской области
На сегодняшний день приобретено 315 квартир для пострадавших, или 100% от необходимого количества. Также ведется строительство 153 жилых домов.
- в костанайском мкр. Кунай полностью завершено строительство 14 домов. Ко всем домам подведено центральное водоснабжение и канализация, также дома полностью газифицированы;
- в селе Алтынсарино Костанайского района завершилось строительство 21 дома, что составляет 100% от плана;
- в селе Тауш Джангельдинского района завершено строительство 22 домов, ведутся работы по благоустройству территории и асфальтированию;
- до конца июля завершится строительство еще 46 домов в Джангельдинском и Амангельдинском районах;
- завершение 50 строительства многоквартирного пятиэтажного дома в Аркалыке планируется до 25 сентября.
Фото: акимат Костанайской области
По восстановлению автомобильных дорог
Всего было повреждено 57 участков дорог.
На 13 участках дорог работы завершены в полном объеме, по 25 работы будут завершены до 1 сентября текущего года. На эти цели из резерва правительства выделено 2,6 млрд тенге.
Фото: акимат Костанайской области
По восстановлению коммунальной инфраструктуры
Всего пострадало 37 населенных пунктов. Было разрушено 1073 опоры, в том числе 136 – высоковольтные.
Во всех населенных пунктах уже возобновлено электроснабжение.
Из резерва правительства также выделено 1,4 млрд тенге на восстановление электроснабжения области.
Фото: акимат Костанайской области