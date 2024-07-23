315 квартир приобретено и 153 дома строятся для пострадавших от паводков в Костанайской области

Всего в Костанайской области от паводков пострадало 1283 дома, из них 468 домов не подлежат восстановлению. Также требуется ремонт 815 домов, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день приобретено 315 квартир для пострадавших, или 100% от необходимого количества. Также ведется строительство 153 жилых домов.

в костанайском мкр. Кунай полностью завершено строительство 14 домов. Ко всем домам подведено центральное водоснабжение и канализация, также дома полностью газифицированы;

полностью завершено строительство 14 домов. Ко всем домам подведено центральное водоснабжение и канализация, также дома полностью газифицированы; в селе Алтынсарино Костанайского района завершилось строительство 21 дома, что составляет 100% от плана;

Костанайского района завершилось строительство 21 дома, что составляет 100% от плана; в селе Тауш Джангельдинского района завершено строительство 22 домов, ведутся работы по благоустройству территории и асфальтированию;

Джангельдинского района завершено строительство 22 домов, ведутся работы по благоустройству территории и асфальтированию; до конца июля завершится строительство еще 46 домов в Джангельдинском и Амангельдинском районах ;

; завершение 50 строительства многоквартирного пятиэтажного дома в Аркалыке планируется до 25 сентября.





Фото: акимат Костанайской области

По восстановлению автомобильных дорог

Всего было повреждено 57 участков дорог.

На 13 участках дорог работы завершены в полном объеме, по 25 работы будут завершены до 1 сентября текущего года. На эти цели из резерва правительства выделено 2,6 млрд тенге.

Фото: акимат Костанайской области





По восстановлению коммунальной инфраструктуры

Всего пострадало 37 населенных пунктов. Было разрушено 1073 опоры, в том числе 136 – высоковольтные.

Во всех населенных пунктах уже возобновлено электроснабжение.

Из резерва правительства также выделено 1,4 млрд тенге на восстановление электроснабжения области.



