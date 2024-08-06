Бектенов о ремонте в школах: Выполнено только 30% запланированных работ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 6 августа дал ряд поручений по подготовке школ к 1 сентября. Он отметил, что не должно быть формального подхода только для отчета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бекстенов сообщил, что в сентябре откроются двери учебных заведений для 4,5 млн наших юных граждан.

"Это очень важный шаг как для них, так и для их родителей. Поэтому необходимо обеспечить полную готовность как образовательной инфраструктуры, так и всего учебного процесса. К 1 сентября планируем открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей", – озвучил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что необходимо выполнить все условия безопасности, санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым.

"Надо обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории, спортивные залы. Причем, это относится не только к объектам, строящимся в рамках национального проекта "Комфортная школа", но и вообще ко всем объектам образования. В то же время, вызывает опасение ситуация с подготовкой некоторых учебных заведений в ряде регионов. Так, 7 рисковых строительных объектов находятся в Актюбинской области", – дополнил премьер-министр.

По его словам, строительные работы неоправданно затянулись. Надо сконцентрировать все усилия в этом направлении и обеспечить ввод объектов в установленные сроки.

"Также в августе нужно завершить капитальный ремонт. И здесь есть серьезные риски по 18 школам, где выполнено только 30% запланированных работ. Это касается Карагандинской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта. Все ремонтные работы должны быть закончены до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые и проветренные помещения", – озвучил Бектенов.

Он дополнил, что кроме того, к началу учебного года должны быть приобретены около 1 000 предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники.

"Акиматам регионов совместно с Министерством просвещения нужно обеспечить своевременную комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились оснащенные предметные кабинеты. В этой работе не может быть формального подхода только для отчета. В текущем году расширены требования Инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем, на сегодня более половины частных организаций образования не обеспечены оборудованием безопасности. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжить проверки в этом направлении", – сказал Олжас Бектенов.

Глава кабмина заявил, что к 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%.

17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.