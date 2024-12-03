Бектенов поручил подключить сельские школы к высокоскоростному интернету до нового учебного года

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 3 декабря 2024 года на заседании правительства дал ряд поручений для развития сельских школ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина заявил, что развитие села и его социальной инфраструктуры является ключевым приоритетом государственной политики.

"В настоящее время школа в селе – это не только учебное заведение, но и очаг культуры, духовный центр для местного населения. Состояние и оснащение школ напрямую влияют на потенциал развития сел и качество жизни населения. Именно благодаря работе школ сегодня многие наши аулы получили перспективы развития. В отличие от городской школы, сельская имеет более обширный район педагогического влияния, так как в них могут обучаться дети из нескольких населенных пунктов. Поэтому глава государства уделяет особое внимание развитию именно сельских школ", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, в рамках реализации Концепции развития сельских территорий запланировано до 2027 года строительство порядка 180 школ.

"В текущем году введены в эксплуатацию 42 сельские школы, в том числе за счет Нацпроекта "Комфортная школа". За последние три года в селах модернизировано порядка 2,5 тыс. школ. С целью улучшения условий и создания комфортной среды обучения ведется реновация свыше 800 школ. Также для сельских школ приобретено более 4 тыс. предметных кабинетов. Министерству просвещения необходимо до конца текущего года представить регионам единые требования реновации школ, предусматривающие не только капитальный ремонт, но и оснащение их предметными классами", – продолжил Олжас Бектенов.

Вместе с тем он подчеркнул, что сельские школы сталкиваются с целым рядом проблем.



"На сегодня 57% трехсменных школ находятся в сельской местности. В основном в Алматинской и Туркестанской областях. 76% аварийных школ также находятся на селе. В основном это в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В малокомплектных школах из-за нехватки учителей один педагог обучает сразу нескольким предметам. Мало специалистов с высокой квалификацией, особенно по математике, физике, иностранным языкам. В итоге это привело к главной проблеме – существенному разрыву в качестве обучения между сельскими и городскими школами", – заявил Олжас Бектенов.

С его слов, для решения указанных проблем реализуется представленный проект и принимается ряд других мер.

"В этой связи поручаю Министерству просвещения совместно с акиматами до конца 2025 года создать сеть из не менее 200 опорных (школ – Прим. ред.) по опыту Актюбинской области. Надо принять системные меры по повышению компетенции учителей сельских школ. Необходимо иметь четкую дорожную карту по повышению потенциала малокомплектных школ. Акимам следует взять на контроль реализацию запланированных мер в опорных школах. Акиматам регионов до сентября 2025 года надо завершить работу по открытию комьюнити-центров или филиалов внешкольных организаций для обеспечения доступности различных видов кружков и секций", – сказал Олжас Бектенов.

Он также заявил, что Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов к 1 сентября 2025 года необходимо завершить подключение сельских школ к высокоскоростному интернету.

"При необходимости привлечь частных операторов связи для ускоренной модернизации сетей в отдаленных регионах. А главное, Министерству просвещения и акиматам активизировать масштабирование проекта по повышению потенциала малокомплектных школ на примере Актюбинской области", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, как снижают дефицит педагогов по ключевым предметам в сельских школах.

