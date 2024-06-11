Бектенов дал 1,5 года акимам на качественное обеспечение водой жителей регионов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 11 июня на заседании правительства дал поручения по качественному обеспечению водой жителей регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства подчеркнул, что к концу 2025 года необходимо на 100% обеспечить население страны качественной питьевой водой. И на сегодняшний день это одна из самых социально важных задач.

"Для ее выполнения осталось всего 1,5 года. Несмотря на высокий процент исполнения, акиматам следует активизировать работу по достижению планов подведения соответствующей инфраструктуры в селах и городах. Все работы по водообеспечению должны быть профинансированы в приоритетном порядке. Проведение сетей водоснабжения внутри населенных пунктов должно быть синхронизировано с планами по подведению инфраструктуры групповых водоводов до границ сел", – сказал премьер-министр Олжас Бектенов.

Он напомнил, что некоторые проекты по строительству групповых водоводов реализуются годами. Более того, есть случаи, когда готовы внутрипоселковые сети, но источника воды нет. К примеру, в селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области внутрипоселковые сети проложены, а проект по строительству группового водовода с месторождения Кенжебай и Рахымжансай еще только на стадии реализации.

"Более того, в прошлом году из выделенных 760 млн тенге из-за отставания от графика работ более 500 млн тенге были возвращены в бюджет. Возникает логичный вопрос: в каком состоянии будут их внутренние сети, когда в них запустят воду? Или им потребуется ремонт и дополнительные расходы. Это говорит о неправильном планировании. Акиму Акмолинской области поручаю взять этот вопрос на особый контроль. И в целях недопущения подобных случаев министерствам промышленности и водных ресурсов необходимо на еженедельной основе контролировать ход реализации проектов и в случае выявления нарушений докладывать мне лично", – поручил Олжас Бектенов.

По его словам, анализ жалоб граждан показал, что вопрос водоснабжения является одним из самых важных. С начала 2023 года только в госорганы поступило порядка 43,5 тыс. официальных обращений от населения. Многие жалуются на высокий износ сетей и частые порывы. К примеру, из-за высокой изношенности Нуринского группового водовода в Акмолинской области в прошлом году был объявлен режим ЧС местного характера. Поэтому глава правительства поручил в будущем в приоритетном порядке разрабатывать проекты по замене сетей с износом более 70%.

Между тем есть регионы, по которым имеются риски неисполнения поручений главы государства из-за отсутствия готовых проектов. В связи с этим акимам Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей было поручено усилить работу в данном направлении.

"На постоянной основе поступают жалобы от населения Мангистауской области. Сети в регионе построены, но отстает реализация проектов по строительству опреснительных заводов и установок. Акиму области поручаю активизировать работу по их строительству", – добавил Олжас Бектенов.

Он также поручил Министерству здравоохранения усилить контроль за качественным составом воды и ее безопасностью для населения.

"В целом по итогам текущего года всем заинтересованным госорганам необходимо обеспечить население качественной питьевой водой в селах на уровне 97,8%, в городах на 99,5%. А для этого акиматам регионов необходимо до конца года не только сдать в срок все объекты, но и иметь утвержденные планы, документацию и финансирование по проектам следующего года", – сказал Олжас Бектенов.

Кроме того, до 1 июля текущего года акиматам регионов необходимо завершить разработку ПСД по 77 селам и 28 проектам городского водоснабжения, поскольку затягивание этого вопроса напрямую влияет на достижение плановых показателей.

Контроль и координацию он возложил на своего первого заместителя Романа Скляра.

Ранее на заседании правительства вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз рассказал, жителей каких регионов в скором времени обеспечат качественным водоснабжением.