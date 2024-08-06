Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Может ли 1 сентября стать красным днем календаря в Казахстане

1 сентября , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:18 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 августа 2024 года в кулуарах Правительства ответил, могут ли 1 сентября сделать красным днем календаря, чтобы родители могли в этот день быть рядом с детьми, не отвлекаясь от работы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр ответил, что если общество поддержит данное предложение, то это возможно.

"Могу предложить это. Если вы мне обоснуете, то я тоже туда подключусь. Это хорошая идея. В принципе, надо сделать красным днем календаря (День знаний – Прим. ред. ). Это интересное предложение. Если общество все поддержит, то конечно, я буду всегда за", – дополнил Гани Бейсембаев.

А на вопрос, нужно начать создать соответствующую петицию и начать сбор подписей, он ответил: "Может быть".

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Будет ли перенесена линейка, рассказал Бейсембаев.

17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.

Екатерина Елисеева
Министерство просвещения РК Бейсембаев Гани 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Бокс
ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: