Выпадает на воскресенье: как пройдет День знаний в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 августа 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, как пройдет 1 сентября в казахстанских школах, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты уточнили, будет ли перенос линейки на 1 сентября, потому что этот день выпадает на воскресенье.
"1 сентября – традиционный знаковый день. Поэтому празднование и начало сбора всех детей, как всегда и в другие года, не отменялось. В этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", – ответил министр.
17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.
Ранее также стало известно, что стипендии студентов колледжей повысят на 50%. Подробнее можно прочитать тут.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript