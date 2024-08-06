Выпадает на воскресенье: как пройдет День знаний в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев 6 августа 2024 года на брифинге в правительстве рассказал, как пройдет 1 сентября в казахстанских школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будет ли перенос линейки на 1 сентября, потому что этот день выпадает на воскресенье.

"1 сентября – традиционный знаковый день. Поэтому празднование и начало сбора всех детей, как всегда и в другие года, не отменялось. В этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", – ответил министр.

17 июля были определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов.

Ранее также стало известно, что стипендии студентов колледжей повысят на 50%. Подробнее можно прочитать тут.