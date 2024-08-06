Это была его личная акция: министр о набравшем 1 балл на ЕНТ выпускнике

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года прокомментировал ситуацию с абитуриентом, который набрал на Едином национальном тестировании (ЕНТ) всего 1 балл, сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что для 188 тыс. выпускников школ в этом году ЕНТ было главным инструментом получения высшего образования.

"Мы сейчас живем с вами в эпоху хайпа, когда каждый хочет своим нестандартным решением или внешностью показать свою уникальность. На самом деле этот абитуриент сдавал ЕНТ дважды. При первой попытке он набрал 94 балла. На вторую попытку он просидел в центре тестирования ровно 4 минуты. Это была какая-то его личная спланированная акция. Думаю, что это было на публику, я не буду давать оценку", – отметил он.

Он не считает это хорошим примером для других ребят. Но в то же время предлагает расценивать как выражение своей позиции.

"У нас свобода слова по Конституции. Если вы помните, во время вьетнамской войны, когда афроамериканец сжег на ступеньках Конгресса флаг, был суд большой, но он смог доказать, что тем самым он выражал свою свободу слова", – добавил Саясат Нурбек.

15 июля выпускник из Алматинской области набрал всего 1 балл на ЕНТ. Позже он объяснил свой поступок.