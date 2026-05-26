Будут ли проверять абитуриентов, набравших 140 баллов на ЕНТ

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказал, будут ли проверять абитуриентов, набравших максимальные баллы на ЕНТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что тестирование проводится в очень жестко контролируемой среде.

"На входе через металлодетектор полностью проводится контроль на наличие запрещенных предметов. Все это осуществляется с усиленными процедурами безопасности. Работают специально обученные сотрудники и инспекторы, которые проводят проверку. После этого само тестирование проходит только в цифровом формате. В аудиториях установлены камеры: фронтальная камера и камера сверху. Алгоритм достаточно строгий: он отслеживает тестируемого по 17-18 точкам тела ежесекундно. Если после первого этапа контроля у человека появляются какие-либо несанкционированные средства или подозрительные действия, все это фиксируется", – добавил он.

По его словам, все записывается в режиме реального времени и хранится несколько месяцев – до истечения срока, в течение которого можно подать иск или оспорить результаты. Кроме того, сотрудники Национального центра тестирования дополнительно просматривают эти видеозаписи.

"Честно говоря, с технической точки зрения все, что сегодня можно внедрить для контроля, уже внедрено. Когда появляются такие вбросы – например, недавно активно обсуждалось, что якобы в какой-то школе отключили свет и после этого кто-то набрал 140 баллов, – пока ни один такой случай не подтвердился. Есть абитуриенты, которые набрали высокие баллы. Мы видим их историю, как они учились. Самое интересное, что среди них есть выпускники сельских школ, из хороших семей, где родители – профессиональные педагоги. Поэтому, я думаю, таких больших вопросов к чистоте и честности ЕНТ, как раньше, уже нет", – уверен министр.

В целом, по его словам, важно "не создавать необоснованное недоверие к детям, которые хорошо подготовились и показали высокий результат".

"Если есть конкретные основания или подозрения – механизм проверки существует. Но просто перепроверять человека только потому, что он набрал высокий балл, наверное, неправильно", – резюмировал Саясат Нурбек.

20 мая 2026 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов признал, что его смущает тот факт, что стало очень много тех, кто набирает максимальный балл на ЕНТ. Тогда он указал на целесообразность провести дополнительный анализ.