1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок

Выпускник из Алматинской области набрал всего 1 балл на ЕНТ. Оказалось, что он таким способом хотел установить антирекорд, попасть в историю и доказать казахстанцам, что жизнь на этом не заканчивается. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с юношей и узнал о его планах.

Буквально шумиху поднял после ЕНТ 17-летний Ерасыл Уалиев. Он выпускник средней школы №12 поселка Байсерке Илийского района Алматинской области. Оказалось, что юноша, набравший на тестировании 1 балл, имеет красный аттестат – до девятого класса он учился на "отлично". И школу окончил хорошо.

"В школе до девятого класса я учился на "отлично", у меня красный аттестат. Но потом перестал учиться. Перевелся из одного класса в другой. Учителя грозились "завалить". Я отвечал, что мне все равно. Они знали, что я способный ученик, поэтому рисовали мне "четверку". Ерасыл Уалиев

Материал по теме Набрал на ЕНТ всего один балл: курьезный случай прокомментировали в Центре тестирования

На протяжении года юноша пошагово готовил план, как войти историю, набрать 1 балл на ЕНТ и стать популярным. О задуманном он рассказал лишь друзьям. А родители и преподаватели продолжали возлагать на него большую надежду. Хотя Ерасыл Уалиев предупредил их, что поступать в вуз не собирается, но те отговорили его.

"Я думал, что не пойду учиться в университет. Хотел заняться своим делом. Но мама настояла на том, что высшее образование сейчас необходимо для трудоустройства. Сначала я подумал про Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак, но туда мне не разрешили поступать. Тогда я подал документы в зарубежные вузы". Ерасыл Уалиев

Парень признался, что к ЕНТ совсем не готовился. Хотя не пропускал любимый урок – географию. Ее и английский язык он выбрал в качестве дополнительных предметов. Так, в основном тестировании выпускник показал хороший результат – 93 балла.

"В этом году ЕНТ можно было сдавать четыре раза: дважды на платный и столько же на грант. Тестирование для платного обучения я пропустил, сразу пошел на основное ЕНТ и был нацелен сдать хорошо, чтобы была возможность поступить в наши вузы на грант. 12 июня сдал основное ЕНТ на русском языке. В итоге без подготовки набрал 93 балла. Они мне нужны для поступления в вуз". Ерасыл Уалиев

Уверенный в том, что набрал достаточный балл для поступления, когда наступил заветный час, выпускник без сожалений выполнил задуманное.

"Второе тестирование было намечено на 19 июня, но из-за глюка в системе его перенесли на 30 число. Я осознавал, на что иду, учитывал все риски и тщательно спланировал процесс. На счет того, что наберу 140 баллов, был не уверен, поэтому решил взять 1 балл. На месте прочел первый попавшийся вопрос, зная правильный ответ, выбрал нужное, после нажал кнопку "завершить тест". На все понадобилось две минуты, но я засиделся до шести минут и вышел". Ерасыл Уалиев

Конечно, такой поступок не одобрили многие. Классный руководитель твердила, что "это не игрушки". Руководство школы заявило, что от Ерасыла можно ожидать всего. Родители не сильно паниковали, потому что полагались на первый результат в 93 балла. Но нашлись и те, кто поддержал парня добрым словом.

"В соцсетях поделился о результатах на ЕНТ. Но как-то все хило отреагировали. Оказалось, друзья распространили видео дальше, и оно стало популярным. Набежали новые подписчики, что меня сильно обрадовало. Вообще, меня огорчало, когда выпускники, набирая мало баллов, впадали в депрессию. Я хочу на своем примере показать, что жизнь продолжается, не надо опускать руки. Если ты плохо учишься, или тебе просто не повезло в чем-то, это не значит, что ты не имеешь права следовать за своей мечтой и быть счастливым. Я на позитиве и не жалею о сделанном". Ерасыл Уалиев

В настоящее время Ерасыл Уалиев сдал документы в несколько казахстанских университетов. Также он ждет ответа от вузов Словакии, где хотел бы освоить профессию маркетолога.