Минэнерго РК предлагает создать механизмы прогнозирования рисков в энергетике для ЦА

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев 6 августа 2024 года на первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии озвучил ряд предложений. Он считает, что необходимо создать механизмы прогнозирования рисков в энергетике, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что государства Центральноазиатского региона объединяют крепкие исторические, культурные и экономические связи.

"Безусловно, энергетический сектор является фундаментом укрепления социально-экономической стабильности в регионе. Важным стоит отметить успешное динамичное развитие отношений со всеми странами Центральной Азии как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Таким образом, мы видим колоссальный потенциал в развитии энергетического сотрудничества и в укреплении существующих связей между нашими странами", – дополнил он.

Саткалиев подчеркнул, что одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются страны ЦА, является глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов.

"Колебания цен на нефть и газ и другие факторы приводят к неопределенности в снабжении энергией, гарантирующей региональную и национальную социально-экономическую стабильность. Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы для прогнозирования и управления этими вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами. Таким образом, регион Центральной Азии является важным звеном в обеспечении устойчивости мировых поставок энергетических ресурсов", – заявил министр.

Он считает, что необходимо активизировать работу по укреплению сотрудничества посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами.

"Помимо этого, важным фактором развития регионального сотрудничества является всестороннее привлечение инвестиций и реализация крупных совместных технологических проектов в энергетической отрасли с целью стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры стран Центральной Азии. Так, мы начинаем реализацию глобального проекта в области развития и передачи зеленой энергии с Республикой Азербайджан и Республикой Узбекистан, а также ведем активное обсуждение по строительству крупномасштабной гидроэлектростанции Камбаратинская ГЭС-1 с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан", – сказал Саткалиев.

Он также предложил рассмотреть возможность реализации подобных проектов с государствами региона, в частности, в газовой отрасли.

18 июля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о строительстве гидроэлектрической станции на реке Иртыш.