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В Алматы по улице Манаса просел асфальт: 7 августа там ограничат движение

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:13 Фото: Zakon.kz
В Алматы частично ограничат движение на одном из участков по улице Манаса на время устранения просадки асфальтного покрытия, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", работы по восстановлению асфальтного покрытия будут проводиться по центру проезжей части улицы Манаса с 09:00 до 17:00 7 августа 2024 года.

"Движение автотранспорта будет затруднено по улице Манаса от проспекта Абая в сторону улицы Шевченко".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей города попросили с понимаем отнестись к временным неудобствам.

В Алматы по улице Манаса просел асфальт: 7 августа там ограничат движение, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:13

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что с 23:00 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении.

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