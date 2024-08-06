Температурный рекорд 32-летней давности побил дождливый июль в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о рекордах дождливого июля 2024 года. По данным специалистов, в первой половине месяца на большей части страны наблюдалась активная циклоническая деятельность, сообщает Zakon.kz.

Например, как отмечают специалисты, 4 июля на метеостанции (МС) Дмитриевка в Абайской области выпало 72 мм.

5 июля на МС Темирязево в Северо-Казахстанской области выпало 106 мм, при норме 60 мм, 11 июля на МС Кос-Истек в Актюбинской области выпало 100 мм, при норме за месяц 39 мм.

Кроме того, также наблюдались гроза, град, пыльные бури, часто усиливался ветер с порывами до 15-28 метров в секунду.

Уже17 июля на автоматической метеорологической станции (АМС) Бериктас (Жамбылская область) ветер достиг скорости 43,5 метров в секунду.

Также в начале месяца в отдельных районах юга страны отмечались рекорды по минимальным значениям температуры воздуха.

1 июля в Кызылорде температура воздуха ночью опустилась до +12,8°С, тем самым обновив рекорд 1992 года +15,5°С.

2 июля в Шымкенте опустилась до +10,5°С, обновился рекорд 1998 года +13,4°С.

"Жаркая погода наблюдалась лишь на западе республики, температура достигала +36+42°С. В эти дни в отдельных районах наблюдались рекорды максимальных температур воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Например, 7 июля в Актау наблюдалась рекордно-высокая температура для этого дня +42,2°С, тем самым обновился рекорд 2010 года (+38,2°С).

Во второй половине месяца погодные условия изменились.

Большая часть республики оказалась под влиянием теплых воздушных масс и температура воздуха постепенно повысилась.

"В северной половине страны температура достигала +30+36°С, на востоке – до +40°С, а на юге – до +38+43°С. В то же время на западе страны началось понижение температуры, ночью она опускалась до +8+16°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 августа 2024 года. По данным специалистов, на севере Казахстана пройдут сильные дожди. На юге изменений не ожидается – очень жарко.