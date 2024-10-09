В Казахстане побит температурный рекорд 55-летней давности

Специалисты РГП "Казгидромет" подвели интересные итоги за сентябрь 2024 года. Как оказалось, первый осенний месяц смог побить температурный рекорд 55-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов, в первый месяц осени среднемесячная температура воздуха на большей части республики была около многолетних значений.

В восточной половине страны она была ниже нормы на 1-2 градуса и лишь на крайнем западе республики, в отдельных районах, температура составила на 1-2 градуса выше нормы.

В первой половине сентября на западе страны наблюдалась жаркая погода, столбики термометров поднимались до отметки +29+35 градусов.

В этот период на метеостанции (МС) Актау было установлено несколько новых рекордов максимальных температур. Например, 1 сентября температура воздуха достигла +35,5°С, побив предыдущий рекорд 2003 года. 12 сентября на этой же МС вновь был установлен рекорд +34,0°С, перекрыв рекорд 1990 года, 16 сентября было зафиксировано +31,3°С, обновился рекорд 2001 года (+31,2°С).

"На остальной территории Казахстана чаще наблюдалось вторжение более холодных арктических воздушных масс. 27 сентября на МС Караганда температура воздуха понизилась до 5,7°С, обновив рекорд 1969 года (4,1°С)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что осадков в сентябре выпало меньше нормы на большей части страны.

Больше нормы их выпало на северо-востоке и юго-востоке республики – на ряде метеорологических станций в этих регионах выпало рекордное количество осадков.

Сильные дожди отмечались:

1 сентября на МС Карауыл (Абайская область) 31 миллиметр при норме за месяц 14 миллиметров,

6 сентября на МС Жолболды (Павлодарская область) 30 миллиметров, при норме 19 миллиметров.

26 сентября в горах Алматинской области выпали осадки – дождь, переходящий в мокрый снег: на автоматической метеорологической станции (АМС) Туюксы выпало 69 миллиметров, на МС Мынжилки – 58 миллиметров, на МС Шымбулак – 52 миллиметра, на МС БАО за один день выпала практически месячная норма осадков 47 миллиметров при норме 44 миллиметра.

"В течение месяца часто усиливался ветер до 15-25 метров в секунду, а 27-28 августа на МС Достык ветер достигал значения 31 метр в секунду". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября 2024 года. Согласно ему, казахстанцам стоит готовиться к непогоде. Циклон принесет в страну осадки и усиление ветра.

Также известно, что октябрь принесет сильные осадки и температуру от -10 до +28°. Подробнее с прогнозом на месяц можно ознакомиться по этой ссылке.